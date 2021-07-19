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Зеленський хоче, щоб саміт ЄС розглянув питання європейської перспективи України

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Зеленський хоче, щоб саміт ЄС розглянув питання європейської перспективи України

Понеділок, 19 липня 2021, 21:59

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Батумі запропонував президентові Європейської ради розглянути питання європейської перспективи України на саміті лідерів ЄС. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Зеленський висловив переконання, що першим кроком на шляху до членства України, Грузії та Молдови в Європейському Союзі має стати визнання європейської перспективи цих держав відповідно до статті 49 Договору про ЄС. 

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Він нагадав, що кілька країн ЄС вже офіційно підтримали європейську перспективу України. 

"Я також запропонував президенту (Шарлю) Мішелю винести питання європейської перспективи на розгляд Європейської ради", – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський також зазначив, що формат "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови допоможе їм швидше наближатися до ЄС.

Як повідомлялося, під час першого саміту "Асоційованого тріо" у Батумі президенти України, Грузії та Молдови підписали Декларацію щодо європейської інтеграції.

Декларація визначає, що угоди про асоціацію з ЄС є ключовими дорожніми картами реформ, і продовження їхньої імплементації становить основу для зміцнення політичної асоціації та подальшого поглиблення економічної та галузевої інтеграції трьох асоційованих партнерів з Євросоюзом.

У ній зазначають, що надання трьом асоційованим партнерам європейської перспективи буде для них потужним стимулом до ще глибших реформ. 

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