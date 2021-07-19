Зеленський вважає "Східне партнерство" напівживим через відсутність цілей з боку ЄС

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європейському Союзу бракує стратегічного бачення цілей програми "Східне партнерство".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час виступу на Батумській міжнародній конференції.

Зеленський нагадав, що в грудні має відбутись черговий саміт країн "Східного партнерства", на якому він сподівається побачити політичне наповнення цього формату.

"Це дуже важливо. Але відсутність з боку Євросоюзу стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. Інакше, чесно кажучи, незрозуміла доцільність цього взагалі. Наступний саміт має показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку ЄС", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна буде підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона сприятиме реалізації європейських прагнень.

"Вірю, що ми разом з вами дійдемо до мети. І разом відзначимо поповнення європейської родини трьома сестрами – Україною, Грузією та Молдовою", – додав він.