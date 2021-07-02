В парламент Молдовы попадают только две политические силы - опрос

Опросы общественного мнения показывают, что в результате досрочных парламентских выборов в Молдове в парламент могут пройти всего две политические силы - "Действие и солидарность" (PAS) действующего президента Майи Санду и объединение их оппонентов - блок Партии социалистов Игоря Додона и Партии коммунистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Опрос проводился WatchDog.MD и Институтом публичных политик в период с 20 по 30 июня.

Согласно ответам всех опрошенных, включая мнение тех, кто не определился, больше всего мест - 35% - набирает PAS. За блок социалистов и коммунистов собираются голосовать 21%. Остальные партии, участвующие в выборах, в опросе не пересекли 5% порога для политических партий или 7% для избирательных блоков, чтобы попасть в парламент.

За блок "Ренато Усатый" (хотя в первом туре президентских выборов он был третьим самым популярным кандидатом после Санду и Додона) проголосовали бы 3,6%, за "Демократия дома" (DA) - 1,7%, за остальных - менее 1%.

6,4% не голосовали бы ни за одну партию, а 6,2% отказались говорить, за кого хотят голосовать.

При этом 18,6% не определились со своим выбором.

Если считать распределение голосов респондентов, которые определились с мнением, то PAS получает 50,9%, социалисты с коммунистами - 30,5%, блок "Ренато Усатый" - 5,2%, а партия "Шор" - 4,7%. Далее следуют партия "Демократия дома" - 2,5%, "Платформа Достоинство и Правда" - 1,2%, "Гражданский конгресс" и Демпартия - по 1%.

76,2% респондентов убеждены, что примут участие в выборах, а скорее всего примут - 11,7%.

Скорее воздержатся от участия 2,7%, а точно не собираются идти голосовать - 6,5%. Не смогли ответить 2,4%.

В целом опросили 1201 гражданина Молдовы в возрасте от 18 лет, за исключением Приднестровья. Погрешность составляет ± 2,8%.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдове назначены на 11 июля.