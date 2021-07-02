Почали діяти посилені правила в'їзду до України з Британії, Росії та ще двох країн

З опівночі 2 липня українці та іноземці, які прибувають в Україну з Британії, Росії, Португалії та Індії або побували на території цих країн протягом останніх двох тижнів перед приїздом, повинні здавати експрес-тест на кордоні.

Як пише "Європейська правда", про це нагадали у Держприкордонслужбі.

Зміни до постанови, що регулює правила в'їзду, затвердили ще 23 червня - у зв'язку з поширенням на території цих країн коронавірусного штаму "Дельта", вперше виявленого в Індії.

"Зміни стосуються осіб, які прибули з Індії, Великої Британії, РФ та Португалії або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів. Згідно з рішенням Уряду, іноземці (крім визначених винятків), які прибули із зазначених країн, не можуть в’їхати в Україну без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.

Тест потрібно робити у пунктах пропуску.

У постанові зазначається, що "у разі відсутності негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє такій особі у перетині державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України "Про прикордонний контроль".

"Українці (та визначені постановою КМУ категорії іноземців), які прибули із зазначених країн, теж можуть зробити експрес-тест у пунктах пропуску. Без негативного результату такого тесту громадяни України старші 12 років підлягають обов’язковій самоізоляції, обсервації. Працівники Національної поліції забезпечують супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації або до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації", - уточнює Держприкордонслужба.

Прикордонники додають, що для іноземців, незалежно від країни прибуття, зберігається вимога мати страховий поліс, що покриває захворювання на COVID-19, а також негативний ПЛР чи експрес-тест, не давніший 72 годин, або довідку про повний курс вакцинації вакцинами, затвердженими ВООЗ.

Нагадаємо, раніше уряд скасував вимогу негативного тесту або самоізоляції для українців, які повертаються з-за кордону.









