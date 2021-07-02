Начали действовать усиленные правила въезда в Украину из Британии, России и еще двух стран

С полуночи 2 июля украинцы и иностранцы, прибывающие в Украину из Британии, России, Португалии и Индии или побывавшие на территории этих стран в течение последних двух недель, должны сдавать экспресс-тест на границе.

Как пишет "Европейская правда", об этом напомнили в Госпогранслужбе.

Изменения в постановление, регулирующее правила въезда, утвердили еще 23 июня - в связи с распространением на территории этих стран коронавирусного штамма "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.

"Изменения касаются лиц, прибывших из Индии, Великобритании, РФ и Португалии, или находившихся на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней. Согласно решению правительства, иностранцы (кроме определенных исключений), которые прибыли из указанных стран не могут въехать в Украину без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Тест нужно делать в пунктах пропуска.

В постановлении отмечается, что "в случае отсутствия отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу, уполномоченное должностное лицо подразделения охраны государственной границы отказывает такому лицу в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 Закона Украины "О пограничном контроле".

"Украинцы (и определенные постановлением КМУ категории иностранцев), которые прибыли из указанных стран, также могут сделать экспресс-тест в пунктах пропуска. Без отрицательного результата такого теста граждане Украины старше 12 лет подлежат обязательной самоизоляции, обсервации. Работники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации", - уточняет Госпогранслужба.

Пограничники добавляют, что для иностранцев, независимо от страны прибытия, сохраняется требование иметь страховой полис, покрывающий заболевания COVID-19, а также отрицательный ПЦР или экспресс-тест, не старше 72 часов, или справку о полном курсе вакцинации вакцинами, утвержденными ВОЗ.

Напомним, ранее правительство отменило требование негативного теста или самоизоляции для украинцев, которые возвращаются из-за границы.