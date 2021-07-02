Міністр фінансів Словаччини Матович зареєструвався на щеплення "Спутником V"

Міністр фінансів Словаччини Ігор Матович, який довгий час вагався щодо своєї вакцинації проти коронавірусу, зареєструвався на російську вакцину "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал SME.

"Так, мені вдалося зареєструватися", - сказав Матович.

Він не уточнив, чи був уже щеплений.

Лідер руху OĽaNO, який довгий час боровся за вакцинацію за допомогою "Спутник V", що коштувало йому крісла прем'єр-міністра, в кінці травня зізнався, що він не буде вакцинований російською вакциною, оскільки це нібито ускладнить його подорожі.

"Враховуючи те, що я їжджу кудись у Європу щотижня, і не всі країни визнають незареєстровану Європейським агентством з лікарських засобів вакцину, на жаль, мені доведеться вибрати іншу вакцину, хоча я хотів би зробити щеплення за допомогою "Спутник V", - сказав тоді Матович.

При цьому обмеження на поїздки, як для звичайних жителів, не поширюються на Матовича, поки він є міністром фінансів.

Подати заявку на отримання російської вакцини можна було до кінця червня.

Як повідомлялося, охочих отримати щеплення російською вакциною виявилося менше 16 тисяч.