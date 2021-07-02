Министр финансов Словакии Матович зарегистрировался на прививку "Спутником V"

Министр финансов Словакии Игорь Матович, который долгое время колебался относительно своей вакцинации против коронавируса, зарегистрировался на российскую вакцину "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал SME.

"Да, мне удалось зарегистрироваться", - сказал Матович.

Он не уточнил, был ли уже привит.

Лидер движения OĽaNO, который долгое время боролся за вакцинацию с помощью "Спутник V", что стоило ему кресла премьер-министра, в конце мая признался, что он не будет вакцинирован российской вакциной, поскольку это якобы усложнит его путешествия.

"Учитывая то, что я езжу куда Европу еженедельно, и не все страны признают незарегистрированную Европейским агентством по лекарственным средствам вакцину, к сожалению, мне придется выбрать другую вакцину, хотя я хотел бы сделать прививку "Спутник V", - сказал тогда Матович.

При этом ограничения на поездки, как для обычных жителей, не распространяются на Матовича, пока он является министром финансов.

Подать заявку на получение российской вакцины можно было до конца июня.

Как сообщалось, желающих получить прививки российской вакциной оказалось меньше 16 000.