Біля французького Ліону евакуюють 1800 людей через бомбу часів Другої світової війни

У департаменті Луара поблизу Ліону в неділю 4 червня близько 1800 осіб просять покинути свої домівки на час нейтралізації авіабомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

500-кілограмову бомбу виявили ще у квітні 2020 року під час будівельних робіт на глибині більше трьох метрів, але через низку обставин операцію з нейтралізації відклали, оскільки вона не створювала безпосередньої загрози.

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Вважається, що бомбу скинув бомбардувальник Королівських повітряних сил Британії у березні 1944 року під час нальоту на заводи, які тоді окупаційні війська нацистської Німеччини використовували для своїх потреб.

Мешканців прилеглої зони у радіусі 400 метрів просять до 7 ранку 4 липня покинути свої домівки на час нейтралізації бомби. Людям запропонували п’ять місць тимчасового розміщення на випадок, якщо вони не можуть перечекати у родичів, у тому числі окремий пункт - для хворих на коронавірус. Якщо все піде за планом, операцію завершать опівдні.

Також на час операції перекриють прилеглі автошляхи.

Бомбу знешкодять, після чого перевезуть на спецмайданчик на півночі країни для остаточної ліквідації.