Возле французского Лиона эвакуируют 1800 человек из-за бомбы времен Второй мировой

В департаменте Луара вблизи Лиона в воскресенье 4 июня около 1800 человек просят покинуть свои дома на время нейтрализации авиабомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

500-килограммовую бомбу обнаружили еще в апреле 2020 года во время строительных работ на глубине более трех метров, но по ряду обстоятельств операцию по нейтрализации отложили, поскольку она не создавала непосредственной угрозы.

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Считается, что бомбу сбросил бомбардировщик Королевских воздушных сил Великобритании в марте 1944 года во время налета на заводы, тогда оккупационные войска нацистской Германии использовали для своих нужд.

Жителей прилегающей зоны в радиусе 400 метров просят до 7 утра 4 июля покинуть свои дома на время нейтрализации бомбы. Людям предложили пять мест временного размещения на случай, если они не могут переждать у родственников, в том числе отдельный пункт - для больных коронавирус. Если все пойдет по плану, операцию завершат в полдень.

Также на время операции перекроют прилегающие автодороги.

Бомбу обезвредят, после чего перевезут на спецплощадку на севере страны для окончательной ликвидации.