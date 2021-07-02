У Франції жінка, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці, постане перед судом

Суд над 30-річною вболівальницею на велозмаганні "Тур-де-Франс", яка своїм плакатом спричинила масове падіння і травмування спортсменів, відбудеться 14 жовтня у Бресті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Нагадаємо, інцидент стався 26 червня за 45 км від фінішу першого етапу. Жінка з великим плакатом заступила на край смуги, внаслідок чого крайній спортсмен зачепився за нього і впав. Це спричинило падіння більшої частини пелотону велосипедистів.

Внаслідок аварії одному гонщику довелося повністю покинути тур, а ще вісім отримали травми.

Жінка втекла з місця події, її затримали 30 червня після дзвінка свідка, який впізнав її.

У п’ятницю 2 липня прокуратура Бресту висунула їй звинувачення у "створенні небезпеки для іншої людини свідомим порушенням заходів безпеки" та "неумисному завданні тілесних ушкоджень, що призвело до втрати працездатності на термін до трьох місяців". З-під варти жінку відпустили. Суд відбудеться 14 жовтня.

В середу у жандармерії вона сказала слідчим, що відчуває сором і страх через наслідки свого вчинку.