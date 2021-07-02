Во Франции женщина, которая плакатом вызвала массовую аварию на велогонке, предстанет перед судом

Суд над 30-летней болельщицей на велосоревнованиях "Тур де Франс", которая своим плакатом вызвала массовое падение и травмы спортсменов, состоится 14 октября в Бресте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

Напомним, инцидент произошел 26 июня при 45 км от финиша первого этапа. Женщина с большим плакатом заступила на край полосы, в результате чего последний спортсмен зацепился за него и упал. Это привело к падению большей части пелотона велосипедистов.

В результате аварии одному гонщику пришлось полностью покинуть тур, а еще восемь получили травмы.

Женщина скрылась с места происшествия, ее задержали 30 июня после звонка свидетеля, который узнал ее.

В пятницу 2 июля прокуратура Бреста выдвинула ему обвинения в "создании опасности для другого человека сознательным нарушением мер безопасности" и "непредумышленном нанесении телесных повреждений, что привело к потере трудоспособности на срок до трех месяцев". Из-под стражи женщину отпустили. Суд состоится 14 октября.

В среду в жандармерии она сказала следователям, что чувствует стыд и страх за последствия своего поступка.