Зеленський і Санду домовилися прискорити будівництво мосту через Дністер

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду в Грузії обговорив будівництво прикордонного переходу через Дністер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу президента.

"Особлива увага приділялася також проблематиці розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Республіки Молдова.

Сторони погодилися щодо необхідності прискорення реалізації флагманського проєкту в цій сфері - будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць", - сказано у повідомленні.

Зеленський і Санду обговорили першочергові кроки з активізації торговельно-економічної співпраці, визначивши ключовими напрямами економічної взаємодії двох держав співробітництво у сфері енергетики та реалізацію спільних інфраструктурних проєктів, зазначили в пресслужбі.

Зеленський також підтвердив своє запрошення молдовській колезі взяти участь в установчому саміті Кримської платформи, а також в урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України.

У січні заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомляв, що Україна профінансує будівництво мосту через Дністер, який повинен стати частиною нової магістралі між Києвом та Кишиневом.