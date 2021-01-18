Україна профінансує будівництво нового мосту до Молдови

Україна профінансує будівництво мосту через Дністер, який повинен стати частиною нової магістралі між Києвом та Кишиневом.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

Він нагадав, що під час нещодавнього візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до Києва було укладено окремий меморандум між двома президентами про співпрацю в інфраструктурній галузі. Одним із проєктів стане будівництво мосту через річку Дністер у районі Ямпіль-Косеуць і відповідної магістралі, яка з’єднає Київ і Кишинів.

За словами Жовкви, магістраль повинна дозволити майже за 5 годин доїхати автомобілем від Києва до Кишинева через новозбудований міст.

"Фінансування будівництва цього мосту здійснюватиметься за рахунок державного бюджету України. Наголошу, будівництво всього мостового переходу здійснюється за рахунок України. Укравтодор уже працює над відповідним нормативно-правовим забезпеченням цього фінансування", - розповів Жовква.

Так само Україна добудує частину магістралі від Києва безпосередньо до мосту, частину цієї магістралі вже збудовано, відновлено або реконструйовано, сказав Жовква.

Молдова, зі свого боку, добудовуватиме власну частину цієї магістралі.