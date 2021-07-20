Ердоган виступив за врегулювання ситуації на Кіпрі на основі двох держав

Зберігаючи жорстку позицію Анкари щодо кіпрського питання, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що єдиним шляхом вперед є врегулювання на основі двох країн на острові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Ми не можемо чекати ще 50 років, на острові є дві держави", - сказав він у понеділок, виступаючи перед депутатами північного Кіпру.

"Справедливого і довготривалого рішення можна досягти, прийнявши реальність. На острові є дві держави і два народи. Рано чи пізно міжнародне співтовариство прийме цю реальність", - сказав він.

"Я хочу наголосити, що ми будемо проти будь-яких зусиль кіпріотів-греків, які ігнорують права кіпріотів-турків", - підкреслив президент Туреччини.

Що стосується природних ресурсів острова, Ердоган сказав, що Туреччина не прагне чиїх-небудь земель та прав. "Наша мета - вирішити питання за допомогою справедливого розподілу", - сказав він.

Ердоган прибув на окуповану Туреччиною північ острова, щоб відвідати у вівторок заходи, присвячені 47-й річниці вторгнення Туреччини в північну частину Кіпру.

Кіпр був розділений з 1974 року, коли Туреччина у відповідь на державний переворот, організований Грецією, вторглася на острів, окупувавши майже 40% його території. Турецькі війська залишаються там до цього дня. Північна частина острова визнана тільки Туреччиною.