Эрдоган выступил за урегулирование ситуации на Кипре на основе двух государств

Сохраняя жесткую позицию Анкары по кипрскому вопросу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что единственным путем вперед является урегулирование на основе двух стран на острове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Мы не можем ждать еще 50 лет, на острове есть два государства", - сказал он в понедельник, выступая перед депутатами северного Кипра.

"Справедливого и длительного решения можно достичь, приняв реальность. На острове есть два и два народа. Рано или поздно международное сообщество примет эту реальность ", - сказал он.

"Я хочу подчеркнуть, что мы будем против любых усилий киприотов-греков, которые игнорируют права киприотов-турок", - подчеркнул президент Турции.

Что касается природных ресурсов острова, Эрдоган сказал, что Турция не стремится чьих-либо земель и прав. "Наша цель - решить вопрос с помощью справедливого распределения", - сказал он.

Эрдоган прибыл на оккупированную Турцией север острова, чтобы посетить во вторник мероприятия, посвященные 47-й годовщине вторжения Турции в северную часть Кипра.

Кипр был разделен с 1974 года, когда Турция в ответ на государственный переворот, организованный Грецией, вторглась на остров, оккупировав почти 40% его территории. Турецкие войска остаются там по сей день. Северная часть острова признана только Турцией.