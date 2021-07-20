ЄС оскаржив у СОТ заходи РФ щодо закупівель

Євросоюз ініціював судовий позов у Світовій організації торгівлі (СОТ) проти російських заходів, які, за його словами, обмежують або заважають компаніям ЄС продавати товари російським державним підприємствам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ця практика, судячи з усього, суперечить правилам СОТ, згідно з якими Росія не може дискримінувати іноземні компанії в цій галузі", - йдеться у заяві Європейської комісії.

Першим кроком у суперечці в рамках СОТ є період консультацій, який триває, як правило, 60 днів, перш ніж може бути обрана арбітражна комісія.

Єврокомісія, яка контролює торгівлю для 27-членів ЄС, заявила, що Росія поступово розширила свою політику обмежень, щоб замінити іноземні товари та послуги в контрактах на закупівлі з 2015 року.

ЄК заявила, що позов зосереджений на трьох конкретних російських заходах, які, на її думку, несумісні із законодавством СОТ, що вимагає від членів ставлення до іноземних та вітчизняних виробників недискримінаційним чином.

У Єврокомісії зазначають, що деякі державні суб'єкти відраховують 15% від ціни, яку пропонують російські компанії при оцінці заявок, хоча фактично вони не отримують вигоди від такого відрахування.

Крім того, російські фірми, які хочуть закуповувати певну машинобудівну продукцію за кордоном, потребують дозволу, заявила комісія. ЄК також оскаржила вимоги національних квот до 90% при закупівлі близько 250 товарів, включаючи транспортні засоби та текстиль.