ЕС обжаловал в ВТО меры России по закупкам

Евросоюз инициировал судебный иск во Всемирной торговой организации (ВТО) против российских мер, которые, по его словам, ограничивают или мешают компаниям ЕС продавать товары российским государственным предприятиям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Эта практика, судя по всему, противоречит правилам ВТО, согласно которым Россия не может дискриминировать иностранные компании в этой области", - говорится в заявлении Европейской комиссии.

Первый шаг в споре в рамках ВТО – это период консультаций, который длится, как правило, 60 дней, прежде чем может быть выбрана арбитражная комиссия.

Еврокомиссия, которая контролирует торговлю для 27 членов ЕС, заявила, что Россия постепенно расширила свою политику ограничений, чтобы заменить иностранные товары и услуги в контрактах на закупки с 2015 года.

ЕК заявила, что иск сосредоточен на трех конкретных российских мерах, которые, по ее мнению, несовместимы с законодательством ВТО, что требует от членов недискриминационного отношения к иностранным и отечественных производителям.

В Еврокомиссии отмечают, что некоторые государственные субъекты отчисляют 15% от цены, которую предлагают российские компании при оценке заявок, хотя фактически они не получают выгоды от такого вычета.

Кроме того, российские фирмы, которые хотят закупать определенную машиностроительную продукцию за рубежом, нуждаются в разрешении, заявила комиссия. ЕК также обжаловала требования национальных квот до 90% при закупке около 250 товаров, включая транспортные средства и текстиль.