Іспанія більше не замовлятиме вакцини AstraZeneca і віддасть залишки доз
Міністерство охорони здоров'я Іспанії вирішило не замовляти більше доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Рішення прийнято після підтвердження регіональною владою 17 автономних співтовариств країни, що у них є необхідні дози для вакцинації людей у віковій групі від 60 до 69 років, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca.
З появою варіанту Delta в Іспанії регіональні уряди запропонували другу дозу вакцини AstraZeneca для людей у віці від 60 років, підвищивши рівень вакцинації з менше ніж 50% в кінці червня до 78% 19 липня.
Однак в Іспанії як і раніше більше мільйона осіб у віковій групі від 60 до 69 років не отримали другу дозу AstraZeneca ..
За даними органів охорони здоров'я, з 10 мільйонів отриманих доз препарату AstraZeneca в наявності все ще є достатня кількість, щоб люди, яким це необхідно, могли пройти повну імунізацію.
Решта вакцини буде передана до фонду COVAX, Глобального фонду доступу до вакцин проти Covid-19.
Ще в травні єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон оголосив, що Європейський союз не буде продовжувати контракт з виробником вакцини AstraZeneca після червня.