Испания больше не будет заказывать вакцины AstraZeneca и отдаст остатки доз

Министерство здравоохранения Испании решило не заказывать больше доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Решение принято после подтверждения региональными властями 17 автономных сообществ страны, что у них есть необходимые дозы для вакцинации людей в возрастной группе от 60 до 69 лет, получивших первую дозу вакцины AstraZeneca.

С появлением варианта "дельта" в Испании региональные правительства предложили вторую дозу вакцины AstraZeneca для людей в возрасте от 60 лет, повысив уровень вакцинации с менее 50% в конце июня до 78% 19 июля.

Однако в Испании по-прежнему больше миллиона человек в возрастной группе от 60 до 69 лет не получили вторую дозу AstraZeneca.

По данным органов здравоохранения, из 10 млн полученных доз препарата AstraZeneca в наличии все еще имеется достаточное количество, чтобы люди, которым это необходимо, могли пройти полную иммунизацию.

Остальные вакцины будет передана в фонд COVAX, Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19.

Еще в мае еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил, что Европейский Союз не будет продлевать контракт с производителем вакцины AstraZeneca после июня.