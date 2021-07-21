Регулятор ЄС розпочав експертизу вакцини французької компанії Sanofi

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) у вівторок оголосило про початок процедури експертизи вакцини від коронавірусу Vidprevtyn, розробленої французькою компанією Sanofi Pasteur.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЕМА.

"Комітет із застосування лікарських засобів ЕМА запустив послідовну експертизу вакцини Vidprevtyn проти COVID-19, розробленої Sanofi Pasteur", - йдеться в заяві.

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Рішення про початок процедури ухвалене на основі перших результатів лабораторних досліджень і клінічних випробувань серед дорослих.

EMA буде оцінювати дані по мірі їх надходження, щоб вирішити, чи переважають переваги застосування вакцини над ризиками.

Експертиза триватиме до тих пір, поки не буде достатньо доказів для подачі формальної заявки на отримання схвалення регулятора.

У французькій вакцині не використовується технологія мРНК. Її основу складає рекомбінантний білок. Коли людині вводять вакцину, її імунна система ідентифікує білок як чужорідний і виробляє антитіла проти нього. Якщо пізніше вакцинована людина вступить в контакт з SARS-CoV-2, імунна система розпізнає вірусний білок і буде готова захистити організм від вірусу.

Донині агентство ЕМА схвалило до застосування в ЄС тільки чотири вакцини проти коронавірусу, розроблені компаніями Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.