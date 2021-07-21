Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины французской компании Sanofi

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) во вторник объявило о начале процедуры экспертизы вакцины от коронавируса Vidprevtyn, разработанной французской компанией Sanofi Pasteur.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕМА.

"Комитет по применению лекарственных средств ЕМА запустил последовательную экспертизу вакцины Vidprevtyn против COVID-19, разработанной Sanofi Pasteur", - говорится в заявлении.

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Решение о начале процедуры принято на основе первых результатов лабораторных исследований и клинических испытаний среди взрослых.

EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, преобладают ли преимущества применения вакцины над рисками.

Экспертиза продлится до тех пор, пока не будет достаточно доказательств для подачи формальной заявки на получение одобрения регулятора.

Во французской вакцине не используется технология мРНК. Ее основу составляет рекомбинантный белок. Когда человеку вводят вакцину, его иммунная система идентифицирует белок как чужеродный и вырабатывает антитела против него. Если позже вакцинированный человек вступит в контакт с SARS-CoV-2, иммунная система распознает вирусный белок и будет готова защитить организм от вируса.

До сегодня агентство ЕМА одобрило к применению в ЕС только четыре вакцины против коронавируса, разработанные компаниями Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.