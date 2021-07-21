Північний Кіпр оголосив про зміну статусу закритого з 1974 року району, ЄС, США і Британія проти

Влада Північного Кіпру оголосила у вівторок про часткове відкриття закритого з 1974 року міста для можливого переселення, викликавши цим серйозне занепокоєння у ЄС, США і Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Вароша, район міста Фамагуста з занедбаними готелями і резиденціями у військовій зоні, в яку нікому не дозволяли в'їжджати, була безлюдною після розколу острова війною 1974 року.

Влада Північного Кіпру відкрила невелику територію Вароші для одноденних візитів у листопаді 2020 року, а у вівторок заявила, що частина її буде демілітаризована з наявним механізмом для потенційного повернення майна попереднім власникам.

"У Марасі почнеться нова ера, яка принесе користь усім", - заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який у вівторок відвідав Північний Кіпр. Марас - турецька назва Вароші.

Кіпріоти-греки побоюються, що зміна статусу району демонструє чіткий намір Туреччини привласнити його. Президент Кіпру Нікос Анастасіадес назвав цей крок "незаконним і неприйнятним".

"Я хочу надіслати найсерйозніше послання пану Ердогану та його місцевим довіреним особам про те, що неприйнятні дії та вимоги Туреччини не будуть прийняті", - сказав він.

Міністерство закордонних справ Греції заявило, що засуджує цей крок "найсерйознішим чином", тоді як Британія, постійний член Ради Безпеки ООН, заявила, що в терміновому порядку обговорить це питання з іншими членами Радбезу.

Занепокоєння висловив також голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. "Одностороннє рішення, оголошене сьогодні президентом Ердоганом та [лідером кіпріотів-турків Ерсіном] Татаром, ризикує підвищити напруженість на острові та скомпрометувати повернення до переговорів щодо всебічного врегулювання кіпрської проблеми", - сказав він.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це оголошення провокаційним і неприйнятним. За його словами, "США працюють з партнерами-однодумцями, щоб передати цю ситуацію на розгляд Ради Безпеки ООН, і вимагатимуть рішучої реакції".

Резолюції Організації Об'єднаних Націй вимагають передачі Вароші в адміністрацію ООН і дозволу для людей повернутися до своїх домівок.

Анастасіадес сказав, що якщо Туреччина "справді турбується про повернення майна законним власникам... вона повинна була прийняти резолюції ООН і передати місто ООН, дозволивши людям повернутися в безпечних умовах".

Кіпр був розділений з 1974 року, коли Туреччина у відповідь на державний переворот, організований Грецією, вторглася на острів, окупувавши майже 40% його території. Турецькі війська залишаються там до цього дня. Північна частина острова визнана тільки Туреччиною.