Северный Кипр объявил об изменении статуса закрытого с 1974 года района, ЕС, США и Британия против

Власти Северного Кипра объявили во вторник о частичном открытии закрытого с 1974 года города для возможного переселения, вызвав этим серьезное беспокойство в ЕС, США и Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Вароша, район города Фамагуста с заброшенными отелями и резиденциями в военной зоне, в которую никому не позволяли въезжать, оставалась безлюдной после раскола острова войной 1974 года.

Власти Северного Кипра открыли небольшую территорию Вароши для однодневных визитов в ноябре 2020 года, а во вторник заявили, что часть ее будет демилитаризована с имеющимся механизмом для потенциального возвращения имущества прежним хозяевам.

"В Марасе начнется новая эра, которая принесет пользу всем", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который во вторник посетил Северный Кипр. Марас - турецкое название Вароши.

Киприоты-греки опасаются, что изменение статуса района демонстрирует четкое намерение Турции присвоить его. Президент Кипра Никос Анастасиадес назвал этот шаг "незаконным и неприемлемым".

"Я хочу направить серьезное послание господину Эрдогану и его местным доверенным лицам о том, что неприемлемые действия и требования Турции не будут приняты", - сказал он.

Министерство иностранных дел Греции заявило, что осуждает этот шаг "самым серьезным образом", тогда как Великобритания, постоянный член Совета Безопасности ООН, заявила, что в срочном порядке обсудит этот вопрос с другими членами Совбеза.

Беспокойство выразил также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Одностороннее решение, объявленное сегодня президентом Эрдоганом и [лидером киприотов-турок Эрсином] Татаром, рискует повысить напряженность на острове и поставить под сомнение возвращение к переговорам по всестороннему урегулированию кипрской проблемы", - сказал он.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это объявление провокационным и неприемлемым. По его словам, "США работают с партнерами-единомышленниками, чтобы передать эту ситуацию на рассмотрение Совета Безопасности ООН, и будут требовать решительной реакции".

Резолюции Организации Объединенных Наций требуют передачи Вароши под управление ООН и разрешения для людей вернуться в свои дома.

Анастасиадес сказал, что если Турция "действительно беспокоится о возвращении имущества законным владельцам... она должна была принять резолюции ООН и передать город Организации Объединенных Наций, позволив людям вернуться в безопасных условиях".

Кипр был разделен с 1974 года, когда Турция в ответ на государственный переворот, организованный Грецией, вторглась на остров, оккупировав почти 40% его территории. Турецкие войска остаются там по сей день. Северная часть острова признана только Турцией.