Уряд Німеччини затвердив екстрену фінансову допомогу постраждалим від повені регіонам

Уряд Німеччини на засіданні в середу схвалив пакет екстреної допомоги для відновлення постраждалих від повені регіонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

В кінці минулого тижня в результаті сильної повені на заході країни у Німеччині загинуло щонайменше 169 осіб. З урахуванням числа жителів сусідньої Бельгії та Нідерландів число загиблих внаслідок негоди перевищило 200 осіб.

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Після засідання кабінету міністрів у середу міністр фінансів Олаф Шольц заявив, що федеральний уряд погодився виділити 200 мільйонів євро на фінансування екстреної допомоги.

Німецьке інформаційне агентство dpa раніше повідомляло, що очікується початковий пакет допомоги в розмірі 400 мільйонів євро, половина з яких надійде від федерального уряду, а інша - від урядів федеральних земель.

Пізніше влада Німеччини планує затвердити набагато більший пакет обсягом у мільярди євро для відновлення об’єктів основної інфраструктури. Хоча завдана шкода все ще оцінюється, вважається, що збиток транспортної системи складе не менше 2 мільярдів євро.

Гроші на відновлення постраждалих регіонів, яке може зайняти роки, будуть взяті з федерального і регіональних бюджетів.

Німеччина також розглядає можливість звернення за допомогою до Фонду солідарності ЄС.