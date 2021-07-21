Правительство Германии утвердило экстренную финансовую помощь пострадавшим от наводнения регионам

Правительство Германии на заседании в среду одобрило пакет экстренной помощи для восстановления пострадавших от наводнения регионов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В конце прошлой недели в результате сильного наводнения на западе страны в Германии погибли по меньшей мере 169 человек. С учетом числа жителей соседней Бельгии и Нидерландов число погибших в результате стихии превысило 200 человек.

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После заседания кабинета министров в среду министр финансов Олаф Шольц заявил, что федеральное правительство согласилось выделить 200 млн евро на финансирование экстренной помощи.

Немецкое информационное агентство dpa ранее сообщало, что ожидается начальный пакет помощи в размере 400 млн евро, половина из которых поступит от федерального правительства, а другая - от правительств федеральных земель.

Позже власти Германии планируют утвердить гораздо больший пакет объемом в миллиарды евро для восстановления объектов основной инфраструктуры. Хотя нанесенный ущерб все еще оценивается, считается, что ущерб транспортной системе составит не менее 2 миллиардов евро.

Деньги на восстановление пострадавших регионов, которое может занять годы, будут взяты из федерального и региональных бюджетов.

Германия также рассматривает возможность обращения за помощью в Фонд солидарности ЕС.