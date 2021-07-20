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Кількість жертв повені в Німеччині зросла до 169

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Кількість жертв повені в Німеччині зросла до 169

Вівторок, 20 липня 2021, 19:04

Число жертв повені в Німеччині, яка сталася минулого тижня внаслідок сильних дощів, зросла до 169 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Згідно з останніми даними, 117 загинули в федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Місцева поліція також повідомляє про 170 зниклих безвісти. У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія загинули 47 осіб і ще п'яти пропали безвісти.

Також на даний момент близько 40 тисяч осіб в постраждалих районах не мають доступу до електрики та водопроводу.

Канцлер Ангела Меркель у вівторок відвідала сильно постраждале місто Бад-Мюнстерайфель і пообіцяла ретельно вивчити уразливості системи оповіщення про стихійні лиха.

Вона процитувала мера міста, який сказав, що подібного повені не було за 700 років історії.

Меркель також вшанувала пам'ять жертв повені і сказала, що її надихає солідарність, яку вона бачить в постраждалих від повені районах.

За оцінкою німецької будівельної індустрії, відбудова після повеней займе кілька роківВ уряді оцінюють вартість майбутніх робіт мільярдами євро. 

Нагадаємо, зливи на заході Європи призвели до повеней не лише у Німеччині, а й сусідній Бельгії та Нідерландах. Влада Бельгії повідомила, що кількість загиблих в результаті повеней зросла до 36.

Цими вихідними повінь дісталася Австрії, звідти даних про жертв не надходило.

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стихійні лиха Німеччина
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