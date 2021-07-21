Британія звинуватила ЄС у підриві суверенітету через статус Гібралтара

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб звинуватив ЄС у прагненні "підірвати суверенітет Британії над Гібралтаром".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Рааб заявив, що розчарований пропозиціями ЄС щодо угоди після Brexit щодо британської заморської території.

За його словами, проєкт мандату Європейської комісії "прямо суперечить" рамковій угоді, погодженій Британією, Гібралтаром та Іспанією в грудні минулого року. Лідери ЄС повинні підписати мандат Єврокомісії до початку переговорів.

Суверенітет Гібралтару оспорюється Іспанією та Британією. Ця територія не була включена до торгової угоди, укладеної між Брюсселем та Лондоном минулого року, і для неї має бути узгоджена окрема угода.

Минулого грудня політична угода між Британією, Гібралтаром та Іспанією відводила помітну роль прикордонному агентству ЄС Frontex, але мандат Комісії, схоже, надає більшу відповідальність іспанським чиновникам.

"Ми послідовно демонструємо прагматизм і гнучкість у пошуку домовленостей, які працюють для всіх сторін. Ми розчаровані тим, що це не відповідає взаємністю. Ми закликаємо ЄС знову подумати", - заявив Рааб.

Єврокомісія заявила, що запропоновані переговорні директиви "пропонують рішення щодо скасування фізичного контролю за особами та товарами" на кордоні між Іспанією та Гібралтаром.

"Це не завдає шкоди питанням суверенітету та юрисдикції, а зосереджується на співпраці в регіоні", - наголосили в Брюсселі.

Мандат включає правила встановлення відповідальності за притулок, візи, посвідки на проживання та співробітництво поліції та обмін інформацією.