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У Польщі штам "Дельта" може складати близько половини заражень

Середа, 21 липня 2021, 14:57

У Польщі штам "Дельта" може складати вже близько половини всіх випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це сказав головний санітарний інспектор Кшиштоф Сачка.

"За нашими оцінками, ця мутація складає 45-46% усіх заражень у Польщі", - розповів він. 

Сачка зазначив, що тривалий час епідемічна ситуація була стабільною, але в останні дні кількість заражень зросла, ймовірно, саме у зв’язку з поширенням "Дельти". 

Індекс відтворення вірусу, який показує, скільки людей в середньому заражає один хворий, перевищив 1.

При цьому, за його словами, майже 60% хворих, у яких підтвердили "Дельту" - молодь віком до 40 років, тоді як з групи 60+, де частка вакцинованих найбільша, заражень 14%.

"Зараз найкращий час для щеплення - кількість заражень відносно низька, є запас часу, щоб встигнути набути імунітет після вакцинації", - зазначив Кшиштоф Сачка. 

Як повідомлялося раніше, у сусідній Чехії звичайний штам "Дельта" вже став домінуючим і складає 70-80% досліджених зразків, тоді як британський штам поступово витісняється. 

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Чехія Коронавірус
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