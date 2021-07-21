В Польше штамм "Дельта" может составлять около половины заражений

В Польше штамм "Дельта" может составлять уже около половины всех случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом сказал главный санитарный инспектор Кшиштоф Сачка.

"По нашим оценкам, эта мутация составляет 45-46% всех заражений в Польше", - рассказал он.

Сачка отметил, что длительное время эпидемическая ситуация была стабильной, но в последние дни количество заражений растет, вероятно, именно в связи с распространением "Дельты".

Индекс воспроизведения вируса, который показывает, сколько людей в среднем заражает один больной, превысил 1.

При этом, по его словам, почти 60% больных, у которых подтвердили "Дельту" - молодежь в возрасте до 40 лет, тогда как из группы 60+, где доля вакцинированных больше всего, заражений только 14%.

"Сейчас лучшее время для прививки - количество заражений относительно низкое, есть запас времени, чтобы успеть приобрести иммунитет после вакцинации", - отметил Кшиштоф Сачка.

Как сообщалось ранее, в соседней Чехии обычный штамм "Дельта" уже стал доминирующим и составляет 70-80% исследованных образцов, тогда как британский штамм постепенно вытесняется.