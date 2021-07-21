Гренландія заборонила невакцинованим користуватися громадським транспортом

У Гренландії заборонили користуватися громадським транспортом людям, які не отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

На автономній території зареєстровано 29 підтверджених активних випадків захворювання COVID-19, що є найвищим показником з початку пандемії.

"Ми всі повинні взяти на себе спільну відповідальність і проявити велику обережність, оскільки ми ще не знаємо, чи є це варіантом Delta, який поширюється набагато швидше, ніж більш ранні варіанти COVID-19", - сказав прем'єр-міністр Муте Б. Егеде.

Однак пасажири, що прямують у свої рідні міста, будуть звільнені від вимоги про вакцинацію. Нове правило діє до кінця липня.

Незважаючи на вимогу про вакцинацію, пасажирів не будуть просити пред'являти сертифікати про імунізацію або інші документи. Влада заявила, що довіряє суспільству.

Відповідно до нових обмежень, окрім громадського транспорту, нещепленим людям буде заборонено користуватися кафе, ресторанами і спортивними спорудами. Таксі не підпадають під дію правила.

За офіційними даними, 18 915 осіб з приблизно 56 000 населення Гренландії повністю вакциновані, а 32 724 особи отримали принаймні одну дозу вакцини.