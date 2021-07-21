Гренландия запретила невакцинированным пользоваться общественным транспортом

В Гренландии запретили пользоваться общественным транспортом людям, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В настоящее время на автономной территории зарегистрировано 29 подтвержденных активных случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

"Мы все должны взять на себя общую ответственность и проявить большую осторожность, поскольку мы еще не знаем, является ли это вариантом Delta, который распространяется намного быстрее, чем более ранние варианты COVID-19", - сказал премьер-министр Муте Б. Эгеде.

Однако пассажиры, направляющиеся в свои родные города, будут освобождены от требования о вакцинации. Новое правило действует до конца июля.

Несмотря на требование о вакцинации, пассажиров не будут просить предъявлять сертификаты об иммунизации или другие документы. Власти заявили, что доверяют обществу.

В соответствии с новыми ограничениями, помимо общественного транспорта, непривитым людям будет запрещено пользоваться кафе, ресторанами и спортивными сооружениями. Такси не подпадают под действие правила.

По официальным данным, 18 915 человек из примерно 56 000 населения Гренландии полностью вакцинированы, а 32 724 человека получили по крайней мере одну дозу вакцины.