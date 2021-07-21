Єврокомісія проведе розслідування щодо використання в ЄС шпигунської програми Pegasus

Європейська комісія вирішила почати розслідування про можливе стеження за журналістами в ЄС на тлі скандалу зі шпигунською програмою Pegasus.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми починаємо збирати інформацію, щоб побачити, яка ймовірність використання такого роду додатків в одній з цих країн-учасниць. Ми бачили коментарі в пресі з цього приводу", - сказав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Рейндерс додав, що Генеральний директорат з комунікаційних мереж, контенту і технологій координуватиме роботу, про яку також інформуватимуть судові органи і органинагляду за захистом даних.

Група розслідувачів, сформована Forbidden Stories, Amnesty International та 17 медіа-організаціями, повідомила в неділю, що щонайменше 10 урядів нібито використовували військове шпигунське програмне забезпечення для незаконного спостереження за журналістами, юристами, бізнесменами і представниками громадянського суспільства.

Уряд Угорщини - єдиний в Європі, кого підозрюють у незаконному використанні програмного забезпечення Pegasus від ізраїльської технологічної компанії NSO, яке спочатку було розроблено для стеження за злочинними і терористичними мережами.

Також стало відомо, що за допомогою програми Pegasus могли стежити у тому числі за смартфонами президента Франції Еммануеля Макрона і низки французьких міністрів.

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