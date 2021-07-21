Еврокомиссия проведет расследование по использованию в ЕС шпионской программы Pegasus

Европейская комиссия решила начать расследование о возможной слежке за журналистами в ЕС на фоне скандала со шпионской программой Pegasus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы начинаем собирать информацию, чтобы увидеть, какова вероятность использования такого рода приложений в одной из этих стран-участниц. Мы видели комментарии в прессе по этому поводу", - сказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Рейндерс добавил, что Генеральный директорат по коммуникационным сетям, контенту и технологиям будет координировать работу, о которой также будет информировать судебные органы и органы надзора за защитой данных.

Группа расследователей, сформированная Forbidden Stories, Amnesty International и 17 медиа-организациями, сообщила в воскресенье, что по меньшей мере 10 правительств якобы использовали военное шпионское программное обеспечение для незаконного наблюдения за журналистами, юристами, бизнесменами и представителями гражданского общества.

Правительство Венгрии - единственное в Европе, кого подозревают в незаконном использовании программного обеспечения Pegasus от израильской технологической компании NSO, которое изначально было разработано для слежки за преступными и террористическими сетями.

Также стало известно, что с помощью программы Pegasus могли следить в том числе за смартфонами президента Франции Эммануэля Макрона и ряда французских министров.

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