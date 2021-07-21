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У Нідерландах лише одне місто оцінює шкоду від повені у 400 млн євро

Середа, 21 липня 2021, 18:41

Муніципалітет Валкенбург у Нідерландах, один з найбільш постраждалих від повеней минулого тижня, оцінює збитки від стихійного лиха у 400 млн євро.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS, про це оголосив мер Валькербруга.

За попередніми оцінками, 200 євро з цієї суми складають прямі матеріальні збитки та ще 200 млн - втрати бізнесу від неотриманого прибутку.

Всього пошкоджень зазнали 2700 житлових будинків, з яких 700 - настільки серйозних, що власники принаймні тимчасово потребують іншого житла. Зазнали збитків також кілька сотень ресторанів і магазинів. Загалом у муніципалітеті проживає близько 16 тисяч людей. 

Мерія тимчасово заборонила перебувати у місцевості довкола території міста через те, що там скупчився мул з небезпечними відходами.

"Валкенбург затопила суміш із дощової води, каналізаційних стоків і всього, що стояло у гаражах та підвалах мешканців - фарби, мастила, олії і так далі", - пояснив мер. 

Після повені з міста вже вивезли 900 тонн сміття. Підтоплені будівлі повинні будуть сохнути протягом 2-3 місяців, перш ніж будуть придатні до заселення, а також необхідна експертна оцінка, щоб з’ясувати, чи конструкції залишаються достатньо надійними. 

Нагадаємо, минулого тижня зливи на заході Європи призвели до повеней у кількох країнах. Найбільше від негоди постраждала Німеччина, кількість загиблих перевищила 160

У Бельгії загинула щонайменш 31 людина, долю ще 53 осіб з'ясовують.

Повені сталися і в Австрії, звідти даних про жертв не надходило.

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Нідерланди стихійні лиха
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