США оголосили дату першої зустрічі Байдена із Зеленським

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона відбудеться 30 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив Білий дім.

"Президент Байден чекає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 30 серпня 2021 року. Цей візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем триваючої російської агресії на Донбасі та в Криму, нашу тісну співпрацю у сфері енергетичної безпеки та нашу підтримку зусиль президента Зеленського у боротьбі з корупцією і реалізації реформ, що ґрунтуються на демократичних цінностях, які поділяють наші країни", - йдеться у заяві.

Президент США Джо Байден запросив Зеленського відвідати Штати у телефонній розмові на початку червня. Це сталося перед першою особистою зустрічі Байдена та президента РФ Владіміра Путіна у Женеві 16 червня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що візит Зеленського до США відбудеться в серпні, а не липні, як про це неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної розмови президентів.

Минулого тижня прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що усі узгодження щодо візиту Зеленського до США перебувають на фінальній стадії і найближчим часом будуть озвучені дата й програма.