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США объявили дату первой встречи Байдена с Зеленским

Среда, 21 июля 2021, 19:59

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон состоится 30 августа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил Белый дом.

"Президент Байден ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года. Этот визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму, наше тесное сотрудничество в сфере энергетической безопасности и нашу поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации реформ, основанных на демократических ценностях, которые разделяют наши страны", - говорится в заявлении.

Президент США Джо Байден пригласил Зеленского посетить Штаты в телефонном разговоре в начале июня. Это произошло перед первой личной встречей Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня.

Ранее СМИ сообщали, что визит Зеленского в США состоится в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонного разговора президентов Украины и США.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что все согласования по визиту Зеленского в США находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.

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