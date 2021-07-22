Єрмак і Кулеба поїдуть у США готувати зустріч президентів

Глава Офісу президента Андрій Єрмак та очільник МЗС Дмитро Кулеба незабаром відвідають Вашингтон, щоб підготувати зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена 30 серпня.

Про це повідомила пресслужба президента України, пише "Європейська правда".

В ОП підкреслили, що на порядку денному переговорів – насамперед безпекові питання: протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки України та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами.

Крім того, буде продовжено обговорення проєкту "Північний потік – 2" як безпекового виклику для України та регіону.

"Очікуємо на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між нашими державами в усіх пріоритетних напрямах взаємодії та узгодження амбітного пакету спільних проектів та ініціатив у сферах безпеки й оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації", - йдеться у повідомленні.

21 липня Білий дім повідомив, що Байден чекає на Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.

Невдовзі після цього США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.