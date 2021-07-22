Ермак и Кулеба поедут в США готовить встречу президентов

Глава Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба вскоре посетят Вашингтон, чтобы подготовить встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена 30 августа.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины, пишет "Европейская правда".

В ОП подчеркнули, что в повестке дня переговоров - прежде всего вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии Российской Федерации против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и Соединенными Штатами.

Кроме того, будет продолжено обсуждение проекта "Северный поток - 2" как безопасности вызова для Украины и региона.

"Ожидаем конкретные договоренности по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации", - говорится в сообщении.

21 июля Белый дом сообщил, что Байден ждет Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

Вскоре после этого США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.