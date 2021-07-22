Меркель: угода про "Північний потік-2" - хороший крок, хоч і не вирішує всі розбіжності

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає хорошим кроком німецько-американську угоду щодо газопроводу "Північний потік-2", але визнає, що вона не вирішує всі розбіжності.

Про це вона заявила на пресконференції в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За її словами, було досягнуто згоди з урядом США, але не з Конгресом, щодо можливих американських санкцій проти проєкту.

"Російська сторона сказала мені, що не хоче використовувати енергетику як зброю. Ми не беззахисні", - сказала Меркель.

Канцлер відзначила, що в разі необхідності санкції можуть бути накладені і на Росію, якщо статус України як країни-транзитера газу опиниться під загрозою.

Меркель визнала, що розбіжності з країнами Східної Європи з приводу проєкту трубопроводу не врегульовуються цією угодою.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Київ ініціював консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Детальніше читайте у статті - За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2