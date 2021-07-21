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Повені у Німеччині: застраховані збитки можуть сягати 5 млрд євро

Середа, 21 липня 2021, 19:50

Застраховані збитки від безпрецедентних повеней у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц можуть сягати 4-5 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, таку попередню оцінку надав генеральний директор Німецької страхової асоціації (GDV) Йорґ Асмуссен.

Зараз оцінювання триває, тому що зруйнована інфраструктура не завжди дозволяє потрапити у постраждалі райони.

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Триває збирання даних і з Саксонії та Баварії, де теж сталися повені, але менш катастрофічні.

У GDV прогнозують, що збитки внаслідок стихійного лиха перевищать збитки від "повені століття" 2002 року.

Нагадаємо, минулого тижня зливи на заході Європи призвели до повеней у кількох країнах. Найбільше від негоди постраждала Німеччина, кількість загиблих перевищила 160

У Бельгії загинула щонайменш 31 людина, долю ще 53 осіб з'ясовують.

Повені сталися і в Австрії, звідти даних про жертв не надходило.

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Німеччина стихійні лиха
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