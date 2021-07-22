Регулятор ЄС доповнив перелік рідкісних побічних ефектів від вакцини Johnson & Johnson

Європейське агентство з лікарських засобів додало синдром Гієна-Барре до переліку вкрай рідкісних побічних ефектів вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson (Janssen).

Про це регулятор повідомив 22 липня, пише "Європейська правда".

"Синдром Гієна-Барре буде вказаний як дуже рідкісний побічний ефект вакцини Janssen від коронавірусу і попередження про це буде включене до інформації про препарат, щоб ознайомити медиків та людей, які вакцинуються", - зазначають у повідомленні ЕМА.

Синдром Гієна-Барре - рідкісний неврологічний розлад, за якого імунна система організму завдає шкоди нервовим клітинам і внаслідок чого можливі болі, оніміння та слабкість м’язів, що у найсерйозніших випадках переходять у параліч. Більшість пацієнтів у підсумку повністю одужують.

Комітет з безпеки EMA, PRAC, дослідив випадки, які внесли у європейську базу даних можливих побічних ефектів (EudraVigilance), та інформацію з наукової літератури. Комітет розглянув 108 випадків синдрому, зафіксованих у світі станом на 30 червня - з понад 21 мільйона щеплених цією вакциною. В одному випадку людина померла.

"Оцінивши наявні дані, Комітет дійшов висновку про можливість причинно-наслідкового зв’язку між щепленням вакциною Janssen і розвитком синдрому", - зазначив регулятор.

ЕМА зауважує, що попри вкрай малу кількість таких випадків лікарі повинні знати про таку ймовірність та бути здатними на ранній стадії поставити пацієнтам правильний діагноз.

Вакцинованим людям радять негайно звернутися до лікаря, якщо вони відчують значну слабкість у кінцівках і проблему з координацією рухів, проблеми з мовленням чи ковтанням, ускладнення рухів очима або "двоїння" картинки.

"EMA підтверджує, що переваги вакцини Janssen залишаються більшими, ніж її ризики", - наголошує регулятор ЄС.

Зазначається, що попередження про синдром додали також до інформації про вакцину Vaxzevria (компанії AstraZeneca).

У випадку вакцин Comirnaty (BioNTech-Pfizer) і Spikevax (Moderna) такого зв’язку не виявили.