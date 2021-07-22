Регулятор ЕС дополнил перечень редких побочных эффектов от вакцины Johnson & Johnson

Европейское агентство по лекарственным средствам добавило синдром Гийена-Барре в перечень крайне редких побочных эффектов вакцины от коронавируса Johnson & Johnson (Janssen).

Об этом регулятор сообщил 22 июля, пишет "Европейская правда".

"Синдром Гийена-Барре будет указан как очень редкий побочный эффект вакцины Janssen от коронавируса и предупреждение об этом будет включено в информацию о препарате, чтобы ознакомить медиков и людей, которые вакцинируются", - отмечается в сообщении ЕМА.

Синдром Гийена-Барре - редкое неврологическое расстройство, при котором иммунная система организма наносит вред нервным клеткам и в результате чего возможны боли, онемение и слабость мышц, в серьезных случаях переходящие в паралич. Большинство пациентов в итоге полностью восстанавливаются.

Комитет по безопасности EMA, PRAC, исследовал случаи, которые внесли в европейскую базу данных возможных побочных эффектов (EudraVigilance), и информацию из научной литературы. Комитет рассмотрел 108 случаев синдрома, зафиксированных в мире по состоянию на 30 июня - на более 21 миллиона привитых этой вакциной. В одном случае человек умер.

"Оценив имеющиеся данные, Комитет пришел к выводу о возможности причинно-следственной связи между прививкой вакциной Janssen и развитием синдрома", - отметил регулятор.

ЕМА отмечает, что несмотря на крайне малое количество таких случаев врачи должны знать о такой вероятности и быть способными на ранней стадии поставить пациентам правильный диагноз.

Вакцинированным людям советуют немедленно обратиться к врачу, если они почувствуют значительную слабость в конечностях и проблемы с координацией движений, проблемы с речью или глотанием, усложнение движений глазами или "двоение" картинки.

"EMA подтверждает, что преимущества вакцины Janssen остаются большими, чем ее риски", - отмечает регулятор ЕС.

Отмечается, что предупреждение о синдроме добавили также к информации о вакцине Vaxzevria (компании AstraZeneca).

В случае вакцин Comirnaty (BioNTech-Pfizer) и Spikevax (Moderna) такой связи не обнаружили.