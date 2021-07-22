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У Франції стався збій у роботі сайтів низки відомих ЗМІ та сервісів

Четвер, 22 липня 2021, 21:05

У Франції ввечері 22 липня протягом години спостерігалися проблеми з доступом до сайтів низки ЗМІ та сервісів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Сайти стали недоступними у період між 17:30 і 18:30 за місцевим часом.

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Серед ЗМІ, проблеми виникли щонайменш у сайтів Le Figaro, Le Parisien та Liberation. Тимчасово недоступними були також сайти авіакомпанії Air France, сервісів Airbnb, Steam, PlayStation Network.

Найімовірніше, збій стався внаслідок технічних проблем у компанії Akamai, що спеціалізується на розміщенні та доставці інформації з сайтів - компанія оприлюднила повідомлення, що знає про проблему і вирішує її, а за годину - про відновлення нормального функціонування.  

Cхожий збій стався 8 червня цього року, коли тимчасово були недоступними сайти низки ЗМІ - Le Monde, New York Times, L’Obs, BBC, CNN, а також Amazon і деяких інших сервісів та держустанов. Причиною назвали технічні проблеми у компанії Fastly.

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