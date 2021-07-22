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Во Франции произошел сбой в работе сайтов ряда известных СМИ и сервисов

Четверг, 22 июля 2021, 21:05

Во Франции вечером 22 июля в течение часа наблюдались проблемы с доступом к сайтам ряда СМИ и сервисов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Сайты стали недоступными в период между 17:30 и 18:30 по местному времени.

Среди СМИ, проблемы возникли как минимум у сайтов Le Figaro, Le Parisien и Liberation. Временно недоступными были также сайты авиакомпании Air France, сервисов Airbnb, Steam, PlayStation Network.

Вероятнее всего, сбой произошел в результате технических проблем у компании Akamai, специализирующейся на размещении и доставке информации с сайтов - компания опубликовала сообщение, что знает о проблеме и решает её, а через час - о восстановлении нормального функционирования.

Похожий сбой произошел 8 июня этого года, когда временно были недоступны сайты ряда СМИ - Le Monde, New York Times, L'Obs, BBC, CNN, а также Amazon и других сервисов и некоторых госучреждений. Причиной назвали технические проблемы в компании Fastly.

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