Віцепрем’єрка назвала прийнятні гарантії для України у зв'язку з "Північним потоком-2"

Віцепрем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, якими були б прийнятні компенсації та гарантії в угоді Німеччини і США щодо "Північного потоку-2".

Про це Стефанішина заявила в ефірі "Україна 24", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За словами віцепрем'єрки, прийнятною компенсацією і гарантією для України був би пакет енергетичних рішень - гарантія збереження транзиту газу і продовження тристороннього контракту, безпекові гарантії щодо територіальної цілісності та суверенітету України, а також виконання зобов'язань ЄС щодо інтеграції ринків газу та електрики відповідно до Угоди про асоціацію.

"Однозначно хочу наголосити на тому, що жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. Нагадаю, що в цій заяві говориться про те, що Німеччина буде підтримувати ініціативу "Тримор'я", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка", - сказала Стефанішина.

Віцепрем'єрка додала, що в угоді також йдеться про створення фонду зеленої трансформації, але щодо нього Україна веде перемовини вже близько пів року.

"Також анонсується додаткова фінансова підтримка і створення фонду зеленої трансформації, щодо якого ми вже ведемо перемовини близько пів року. Жодних нових ініціатив ця заява не передбачає. Натомість жодних перспектив та безпекових гарантій, зокрема щодо членства в НАТО, інтеграціє з ENTSO або ENTSOG (мережі електро- і газотранспортних операторів. - Ред.) ми не отримали", - сказала Стефанішина.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Київ ініціював консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Детальніше читайте у статті: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2