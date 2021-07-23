Вице-премьер назвала приемлемые гарантии для Украины в связи с "Северным потоком-2"

Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, какими были бы приемлемые компенсации и гарантии в соглашении Германии и США по "Северному потоку-2".

Об этом Стефанишина заявила в эфире "Украина 24", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По словам вице-премьера, приемлемой компенсацией и гарантией для Украины был бы пакет энергетических решений - гарантия сохранения транзита газа и продолжение трехстороннего контракта, гарантия относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, а также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электричества в соответствии с Соглашением об ассоциации.

"Однозначно хочу подчеркнуть, что никаких гарантий Украина не получила. Ни в заявлении, ни за этим заявлением. Напомню, что в заявлении говорится о том, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне непонятна эта поддержка", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что в соглашении также говорится о создании фонда зеленой трансформации, но о нем Украина ведет переговоры уже около полугода.

"Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, о котором мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает. При этом никаких перспектив и гарантий безопасности, в частности относительно членства в НАТО, интеграция с ENTSO или ENTSOG (сети электро- и газотранспортных операторов. - Ред.) мы не получили", - сказала Стефанишина.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления связанного с газопроводом кризиса для безопасности.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

Читайте также: За кулисами газового поражения: как возникло и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2