Чорногорія почала виплати Китаю по кредиту за шосе, яке стало одним із найдорожчих у світі

Чорногорія виплатила перший внесок Китаю в рамках кредиту на будівництво дорогу на $1 мільярд, який, на думку критиків, може зруйнувати економіку балканської країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Чорногорія взяла кредит у розмірі $944 мільйони у 2014 році в рамках плану будівництва шосе від адріатичного порту Бар на північ до кордону із Сербією.

Це був один із кількох китайських проєктів на Балканах, який викликав занепокоєння з приводу того, що уряди занадто покладаються на кошти з Пекіна.

ЗМІ повідомляли, що Чорногорія не має змоги платити і шукає допомоги Європейського Союзу, але уряд наполягав на тому, що ситуація під контролем.

Міністр фінансів Мілойко Спаїч заявив, що перший внесок у розмірі майже 33 мільйони доларів був сплачений китайському банку "Exim" цього тижня.

Шосе зараз є одним з найдорожчих у світі, при цьому позика покриває лише перші 41 кілометр, ще 130 кілометрів треба буде збудувати. Першу ділянку мали завершити в 2019 році, але зараз планується закінчити в листопаді.

Планується, що Чорногорія виплатить ще один внесок за позикою в січні, але урядові доходи значно впали через пандемію коронавірусу, оскільки туризм є ключовим сектором для країни.

Минулого року державний борг країни становив 97% від її валового внутрішнього продукту (ВВП), що значно перевищує встановлену ЄС межу в 60%.

Китайська позика сама по собі становить майже п’яту частину ВВП країни, який складає 4,9 млрд євро.

Чорногорія звернулася до ЄС за допомогою в рефінансуванні позики, а комісар з питань розширення ЄС Олівер Варгеї заявив, що блок працює над вирішенням проблеми.

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