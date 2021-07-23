Черногория начала выплаты Китаю по кредиту за шоссе, ставшее одним из самых дорогих в мире

Черногория выплатила первый взнос Китаю в рамках кредита на строительство дороги на $1 млрд, который, по мнению критиков, может разрушить экономику балканской страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Черногория взяла кредит в размере $944 млн в 2014 году в рамках плана строительства шоссе от адриатического порта Бар на север к границе с Сербией.

Это был один из нескольких китайских проектов на Балканах, который вызвал беспокойство по поводу того, что правительства слишком полагаются на средства из Пекина.

СМИ сообщали, что Черногория не имеет возможности платить и ищет помощи Европейского Союза, но правительство настаивало на том, что ситуация под контролем.

Министр финансов Милойко Спаич заявил, что первый взнос в размере почти 33 миллионов долларов был уплачен китайскому банку Exim на этой неделе.

Шоссе сейчас является одним из самых дорогих в мире, при этом ссуда покрывает только первый 41 километр, еще 130 километров надо будет построить. Первый участок должны были завершить в 2019 году, но сейчас планируется закончить в ноябре.

Планируется, что Черногория выплатит еще один вклад по займу в январе, но правительственные доходы значительно упали из-за пандемии коронавируса, поскольку туризм является ключевым сектором для страны.

В прошлом году государственный долг страны составлял 97% от ее валового внутреннего продукта (ВВП), что значительно превышает установленный ЕС предел в 60%.

Китайский кредит сам по себе составляет почти пятую часть ВВП страны, составляет 4,9 млрд евро.

Черногория обратилась к ЕС за помощью в рефинансировании займа, а комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Вархейи заявил, что блок работает над решением проблемы.

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