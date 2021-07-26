У небі на півдні Норвегії спостерігали падіння великого метеорита

У небі над півднем Норвегії в ніч на 25 липня спостерігали падіння великого та яскравого метеорита.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Свідки, що спостерігали його, кажуть, що від палаючого небесного тіла стало ясно мов удень, та що спершу це було схоже на негаснучий спалах блискавки.

За даними Norwegian Meteor Network, метеор з’явився о 01:08:47 і його можна було бачити близько п’яти секунд.

"Ми знаємо, що він впав десь у Фіннемарка (природний заповідник) біля Лієра", - розповів представник організації Вегард Лундбі.

За словами його колеги Стейнара Мітскогена, метеор на момент входу в атмосферу Землі міг важити кількасот кілограмів, а до землі міг долетіти шматок вагою кілька кілограмів - але й не виключено, що він повністю згорів в атмосфері.

Науковці вирушать на пошуки уламків небесного тіла, коли зроблять точніші розрахунки координат зони пошуку з відеозаписів. Вони сподіваються встигнути швидше, аніж професійні "мисливці" за метеоритами, які колекціонують їх або продають. За норвезьким законодавством це не заборонено.