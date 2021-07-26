Франція досягла позначки у 60% вакцинованих принаймні однією дозою

Вже 60% населення Франції отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Кількість вакцинованих першою дозою досягла 40 мільйонів, з яких 4 мільйони отримали щеплення протягом останніх двох тижнів.

"Разом ми зможемо перемогти цей вірус. Продовжуємо!" - заявив Еммануель Макрон.

Нагадаємо, парламент Франції затвердив закон, що вимагає пред’явити ковідний "паспорт здоров’я" у ресторанах та для внутрішніх поїздок країною, а також зобов'язує вакцинуватися всіх медичних працівників. Президент Еммануель Макрон і уряд вважають ці кроки необхідними для захисту вразливих груп та уникнення нового локдауну.

Обидва заходи викликали протести і політичну напругу. Цими вихідними в країні протестували понад 160 тисяч людей, у Парижі та Ліоні сталися сутички з поліцією.

Соцопитування, проведене на замовлення BFMTV інститутом Elabe, свідчить, що 76% французів підтримують ідею обов'язкової вакцинації для медиків і персоналу догляду, та 58% підтримують допуск до ресторанів і торгових центрів за "паспортами здоров'я".